Гризманн поделился эмоциями после первого матча за «Барселону»

Новичок «Барселоны» Антуан Гризманн остался недоволен дебютным матчем за каталонский клуб.
Сегодня, 23 июля, чемпион Испании проиграл в контрольном поединке лондонскому «Челси» (1:2). Гризманн провел на поле первый тайм и был заменен.
«Дебют за «Барселону» получился смазанным из-за поражения. Но я уверен, что лучшие матчи впереди.
Я готов играть на любой позиции и помогать партнерам. Всегда неприятно проигрывать, но нас это не остановит», – приводит слова Гризманна Marca.
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