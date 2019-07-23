Гризманн поделился эмоциями после первого матча за «Барселону» - Советский спорт
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23 июля 2019 19:26ФутболГичунцев Артур

Гризманн поделился эмоциями после первого матча за «Барселону»

Нападающий перебрался на «Камп Ноу» из мадридского «Атлетико» за 120 млн евро.

Новичок «Барселоны» Антуан Гризманн остался недоволен дебютным матчем за каталонский клуб.

Сегодня, 23 июля, чемпион Испании проиграл в контрольном поединке лондонскому «Челси» (1:2). Гризманн провел на поле первый тайм и был заменен.

«Дебют за «Барселону» получился смазанным из-за поражения. Но я уверен, что лучшие матчи впереди.

Я готов играть на любой позиции и помогать партнерам. Всегда неприятно проигрывать, но нас это не остановит», – приводит слова Гризманна Marca.

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