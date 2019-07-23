«Арарат-Армения» обыграл «Линкольн Сити» благодаря голу Кобялко - Советский спорт
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23 июля 2019 19:53ФутболКоноплев Александр

«Арарат-Армения» обыграл «Линкольн Сити» благодаря голу Кобялко

Стартовал второй квалификационный раунд Лиги Европы.

В первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы «Арарат-Армения» дома обыграл гибралтарский «Линкольн Сити» – 2:0.

Победный гол на 33-й минуте провел россиянин Антон Кобялко. Еще один мяч в компенсированное время первого тайма забил Альфонсе.

С 49-й минуты гости играли в меньшинстве после удаления Маркоса.

Ответная встреча пройдет 30 июля.

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