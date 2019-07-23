Люксембургский «Дюделанж» обыграл «Шкендию» в Лиге Европы

Завершились два матча второго квалификационного раунда Лиги Европы.
Фарерский «ХБ Торсхавн» сыграл вничью с североирландским «Линфилдом» – 2:2.
Македонская «Шкендия» дома уступила люксембургскому «Дюделанжу» – 1:2.
Ответные встречи пройдут 30 июля.
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