«Зенит» подписал Васютина

«Зенит» объявил о переходе вратаря норвежского «Сарпсборга» Александра Васютина. Стороны подписали четырехлетнее соглашение.
24-летний Васютин – воспитанник «Зенита». Также в его карьере был «Лахти», в составе которого он признавался лучшим вратарем чемпионата Финляндии.
На счету футболиста 15 матчей за юношеские сборные России.
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