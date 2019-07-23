«Зенит» подписал Васютина - Советский спорт
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23 июля 2019 21:23ФутболКоноплев Александр

«Зенит» подписал Васютина

В Петербурге новичок.

«Зенит» объявил о переходе вратаря норвежского «Сарпсборга» Александра Васютина. Стороны подписали четырехлетнее соглашение.

24-летний Васютин – воспитанник «Зенита». Также в его карьере был «Лахти», в составе которого он признавался лучшим вратарем чемпионата Финляндии.

На счету футболиста 15 матчей за юношеские сборные России.

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