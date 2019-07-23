Источник: «Краснодар» интересуется экс-игроком сборной Франции

Полузащитник «Сент-Этьена» Реми Кабелла попал в сферу интересов «Краснодара», сообщает But Football Club.
Считается, что «быки» готовы отдать за футболиста чуть выше 10 миллионов евро. Французу предлагается трехлетний контракт и удвоенная зарплата – три миллиона в год.
За свою карьеру 29-летний футболист выступал за «Монпелье», «Ньюкасл» и «Марсель». На его счету четыре матча за сборную Францию.
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