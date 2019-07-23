Андрей Панюков: При VAR вообще непонятно, зачем нужны арбитры

Нападающий «Урала» Андрей Панюков солидарен с президентом клуба Григорием Ивановым, который выступает против системы видеопомощника арбитра (VAR).
– Все-таки VAR забирает какую-то изюминку футбола. Особенно – в России. У нас так много спорных моментов, и в этом есть особая прелесть игры. Судьи же тоже люди – и они ошибаются, как футболисты. А при наличии VAR вообще непонятно, зачем нужны арбитры, – сказал Панюков в интервью «Советскому спорту».
В первой части чемпионата России-2019/20 как минимум один матч будет проводиться с системой VAR. После зимнего перерыва технологию будут применять на всех матчах.
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