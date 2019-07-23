Ахмед Айдамиров – о Глушакове: Как будет готов, будет играть

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров не смог назвать сроки возвращения Дениса Глушакова на поле. В июне футболист разорвал контракт со «Спартаком», после чего подписал контракт с грозненцами.
– Пока он не готов выступать, у него микротравма. Прогнозы пока давать сложно, зачем торопить. Он проходит физиопроцедуры, как будет готов, будет играть, – приводит слова функционера Sport24.ru.
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