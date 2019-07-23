«Астана» не смогла обыграть клуб из Андорры

В первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы «Астана» на выезде сыграла вничью с «Санта-Коломой» из Андорры – 0:0.
В составе гостей полный матч провел экс-полузащитник «Анжи» Иван Маевский.
Ответная встреча пройдет 30 июля.
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