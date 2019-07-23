ПСВ победил «Базель» в матче-триллере - Советский спорт
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23 июля 2019 22:56ФутболКоноплев Александр

ПСВ победил «Базель» в матче-триллере

Болельщики ПСВ – самые счастливые на свете.

В первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов ПСВ на своем поле обыграл «Базель» – 3:2.

При этом хозяева до 90-й минуте уступали со счетом 1:2. На последней минуте Сэм Ламмерс сравнял счет, а в компенсированное время Доньелл Мален установил окончательный результат.

Ответный матч пройдет 30 июля, а 27 числа ПСВ сыграет с «Аяксом» в матче за Суперкубок Голландии.

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