ПСВ победил «Базель» в матче-триллере

В первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов ПСВ на своем поле обыграл «Базель» – 3:2.
При этом хозяева до 90-й минуте уступали со счетом 1:2. На последней минуте Сэм Ламмерс сравнял счет, а в компенсированное время Доньелл Мален установил окончательный результат.
Ответный матч пройдет 30 июля, а 27 числа ПСВ сыграет с «Аяксом» в матче за Суперкубок Голландии.
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