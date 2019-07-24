Никита Маляров: Наверное, «Оренбургу» фарта немного не хватает Клуб занимает 14-е место.

Полузащитник «Оренбурга» Никита Маляров считает, что клуб мог сыграть лучше в первых турах чемпионата России. Ранее приуральцы проиграли «Ростову» и ЦСКА с одинаковым счетом 1:2.

– Команда нормально была готова. Считаю наш состав хорошим. Уверенно провели сборы. Да и в первых двух турах могли добиться большего. И в Ростове, и сейчас в Москве с ЦСКА. Проиграли всего в один мяч, но для «Оренбурга» все могло сложиться лучше. При более удачной реализации моментов были способны набрать очки в одной из этих встреч, а, возможно, и в обеих. Наверное, фарта немного не хватает, – цитируют футболиста «Известия».