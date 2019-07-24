«Бенфика» интересуется Миньоле - Советский спорт
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24 июля 2019 01:50ФутболКоноплев Александр

«Бенфика» интересуется Миньоле

У лиссабонцев очень много денег.

Вратарь «Ливерпуля» Симон Миньоле попал в сферу интересов «Бенфики», утверждает A Bola.

Также «орлы» работают над переходом голкипера «Ромы» Робина Ольсена.

Бельгиец готов покинуть «Ливерпуль» после потери места в стартовом составе. В сезоне-2018/19 Миньоле провел всего два матча – в Кубке Англии и Кубке английской лиги.

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