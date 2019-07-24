Юрген Клопп: Непросто улучшить команду за разумные деньги

- В прошлом году я говорил, что непросто улучшить команду за разумные деньги. С безумными деньгами вы всегда можете это сделать - вы просто оплачиваете все, что захотите, и тогда это возможно. Но «Ливерпуль» не такой клуб. Мы не можем этого сделать. Мы действительно богаты, но мы не можем действовать также, как делают некоторые другие клубы. Вот так вот.
При этом мы должны найти решения для усиления команды. Да, иногда вы можете найти решение на рынке трансферов, и мы сделали это раньше. Мне не нужно называть игроков, их все знают. В противном случае вы должны найти способы стать сильнее на тренировках, и это то, что мы делаем сейчас, - приводит слова Клоппа Liverpool Echo.
Добавим, что в прошлом сезоне «Ливерпуль» в шестой раз в своей истории выиграл Лигу чемпионов. В чемпионате Англии мерсисайдцы набрали 97 очков и заняли второе место в турнирной таблице АПЛ, уступив ставшему чемпионом «Манчестер Сити» одно очко.
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