«Манчестер Юнайтед» назначил крайний срок для перехода Лукаку в «Интер»

По информации Mirror, руководство «Манчестер Юнайтед» готово отпустить 26-летнего бельгийца, но хочет, чтобы у команды было достаточно времени, чтобы успеть найти замену форварду.
Таким образом, «Манчестер Юнайтед» прекратит любые переговоры с «Интером», если в течении обозначенного срока не получит от итальянского клуба 84 миллиона евро.
Напомним, что The Times сообщила, что «Интер» сделал официальный запрос о трансфере бельгийского нападающего, предложив манкунианцам 83 миллионов евро.
Добавим, что бельгиец выступает за манкунианцев с 2017 года. За это время он провел за клуб 96 матчей, забил 42 гола и отдал 13 результативных передач. Действующий контракт форварда с клубом рассчитан до 2022 года.
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