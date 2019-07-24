«Манчестер Юнайтед» назначил крайний срок для перехода Лукаку в «Интер» - Советский спорт
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24 июля 2019 09:31Футбол

«Манчестер Юнайтед» назначил крайний срок для перехода Лукаку в «Интер»

«Манчестер Юнайтед» дал «Интеру» семь дней, чтобы заплатить за бельгийского нападающего.

По информации Mirror, руководство «Манчестер Юнайтед» готово отпустить 26-летнего бельгийца, но хочет, чтобы у команды было достаточно времени, чтобы успеть найти замену форварду.

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» прекратит любые переговоры с «Интером», если в течении обозначенного срока не получит от итальянского клуба 84 миллиона евро.

Напомним, что The Times сообщила, что «Интер» сделал официальный запрос о трансфере бельгийского нападающего, предложив манкунианцам 83 миллионов евро.

Добавим, что бельгиец выступает за манкунианцев с 2017 года. За это время он провел за клуб 96 матчей, забил 42 гола и отдал 13 результативных передач. Действующий контракт форварда с клубом рассчитан до 2022 года.

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