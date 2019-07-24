Дибала может продолжить карьеру в «Тоттенхэме» - Советский спорт
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24 июля 2019 11:55Футбол

Дибала может продолжить карьеру в «Тоттенхэме»

Руководство «Тоттенхэма» заинтересовалось нападающим «Ювентуса» Пауло Дибалой.

Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой Tuttosport, аргентинский форвард намерен покинуть туринский клуб.

Отмечается, что 25-летний аргентинец также может стать игроком «Манчестер Юнайтед», так как руководство «Ювентуса» намерено включить его в сделку по трансферу полузащитника манкунианцев Поля Погба.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» рассчитывает выручить от продажи аргентинца порядка 80 миллионов евро.

Напомним, что Дибала перешел в «Ювентус» из «Палермо» в июле 2015 года за 40 миллионов евро. С тех пор форвард провел за туринский клуб 181 встречу и записал на свой счет 78 забитых мячей и 31 голевую передачу.

Действующий контракт Дибалы с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года, а портал transfermarkt.com оценивает стоимость нападающего в 100 миллионов евро.

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