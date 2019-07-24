«Арсенал» не собирается продавать Обамеянга - Советский спорт
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24 июля 2019 12:09ФутболГичунцев Артур

«Арсенал» не собирается продавать Обамеянга

Ранее сообщалось, что габонский футболист может перейти в «Манчестер Юнайтед».

Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал слухи о возможной продаже нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга.

«Мы вообще не думаем об этом. Я доволен его игрой. «Арсенал» не будет продавать Обамеянга», – заявил специалист клубной пресс-службе.

По информации СМИ, «красные дьяволы» предложили за игрока 62 млн евро. При этом в его услугах заинтересованы два китайских клуба – «Гуанчжоу Эвергранд» и «Шанхай Шанган»,

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