Роналду получает почти один млн долларов за рекламу в социальной сети - Советский спорт
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24 июля 2019 13:03ФутболГичунцев Артур

Роналду получает почти один млн долларов за рекламу в социальной сети

Ранее стало известно, что его зарплата в итальянском клубе составляет 30 млн евро без учета бонусов.

Форвард сборной Португалии и туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов в Инстаграме, составленный изданием Hopper HQ.

Согласно источнику, за один рекламный пост чемпион Европы, а также многократный обладатель «Золотого мяча», получает 975 тысяч долларов.

На втором месте – нападающий сборной Бразилии и «ПСЖ» Неймар. Реклама в его профиле обходится в 722 тысячи долларов. Замыкает тройку лучших форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси (648 тысяч).

В первую десятку также попали Дэвид Бекхэм (357 тысяч), Леброн Джеймс (272 тысячи), Роналдиньо (256 тысячи), Гарет Бэйл (218 тысяч), Златан Ибрагимович (200 тысяч), Вират Кохли (196 тысяч) и Луис Суарес (184 тысячи).

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