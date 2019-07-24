Роналду получает почти один млн долларов за рекламу в социальной сети

Форвард сборной Португалии и туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов в Инстаграме, составленный изданием Hopper HQ.
Согласно источнику, за один рекламный пост чемпион Европы, а также многократный обладатель «Золотого мяча», получает 975 тысяч долларов.
На втором месте – нападающий сборной Бразилии и «ПСЖ» Неймар. Реклама в его профиле обходится в 722 тысячи долларов. Замыкает тройку лучших форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси (648 тысяч).
В первую десятку также попали Дэвид Бекхэм (357 тысяч), Леброн Джеймс (272 тысячи), Роналдиньо (256 тысячи), Гарет Бэйл (218 тысяч), Златан Ибрагимович (200 тысяч), Вират Кохли (196 тысяч) и Луис Суарес (184 тысячи).
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