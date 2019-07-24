Источник: Полузащитник «Сент-Этьена» стал игроком «Краснодара» Такой информацией располагает журналист Yahoo Sport Ману Лонжон.

Хавбек «Сент-Этьена» Реми Кабелла продолжит карьеру в чемпионате России.

Согласно источнику, 29-летний полузащитник успешно прошел медосмотр в «Краснодаре» и присоединился к «быкам». Отмечается, что российский клуб объявит о его трансфере в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» готов заплатить за его переход 10 млн евро, а сам футболист подпишет соглашение с зарплатой в 3 млн евро.

В минувшем сезоне Кабелла отыграл 34 матча в лиге 1, забил 8 голов и отдал 4 голевых передачи. Ранее он выступал за «Марсель».