Источник: Полузащитник «Сент-Этьена» стал игроком «Краснодара» - Советский спорт
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24 июля 2019 13:21ФутболГичунцев Артур

Источник: Полузащитник «Сент-Этьена» стал игроком «Краснодара»

Такой информацией располагает журналист Yahoo Sport Ману Лонжон.

Хавбек «Сент-Этьена» Реми Кабелла продолжит карьеру в чемпионате России.

Согласно источнику, 29-летний полузащитник успешно прошел медосмотр в «Краснодаре» и присоединился к «быкам». Отмечается, что российский клуб объявит о его трансфере в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» готов заплатить за его переход 10 млн евро, а сам футболист подпишет соглашение с зарплатой в 3 млн евро.

В минувшем сезоне Кабелла отыграл 34 матча в лиге 1, забил 8 голов и отдал 4 голевых передачи. Ранее он выступал за «Марсель».

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