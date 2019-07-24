Роман Павлюченко: Мне кажется, Бэйлу стоит сменить обстановку - Советский спорт
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24 июля 2019 13:42Футбол

Роман Павлюченко: Мне кажется, Бэйлу стоит сменить обстановку

Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг вингера «Реала» Гарета Бэйла.

- Трудно сказать в этой ситуации, когда не знаешь всех деталей. Но, я видел заявления Зидана и слова агента Бэйла. Честно, если бы я был на месте Бэйла, то разговаривал, чтобы уйти из «Реала». Если тренер мне сказал, что мы надеемся, что ты уйдешь, то в такой ситуации я бы ушел.

У него сложная ситуация, но мне кажется, ему стоит сменить обстановку, тем более, что у него много предложений. Единственный вопрос, это его большая зарплата и его трансферная стоимость, - приводит слова Павлюченко Sport24.ru.

Накануне Зидан, комментируя отсутствие Бэйла в матче с «Баварией» (1:3), заявил, что валлийский вингер не принимал участие в матче, потому что близок к тому, чтобы уйти из «Реала». Одновременно с этим Зидан выразил надежду, что это произойдет в самом ближайшем будущем.

Добавим, что в сегодняшнем матче с «Арсеналом» (2:2, 3:2 пен.), который прошел в рамках Международного кубка чемпионов, Бэйл вышел на поле сразу после перерыва и записал на свой счет забитый мяч. Однако позже Зидан рассказа, что в ситуации Бэйла ничего не изменилось.

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