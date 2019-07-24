«Атлетико» попросил Ла Лигу заблокировать регистрацию трансфера Гризманна

- Я не могу сказать, нарушено правило (по которому нельзя договариваться с игроками, имеющими действующий контракт) или нет. «Атлетико» считает, что он был нарушен, и поэтому вправе защищать свои права. Руководство мадридского клуба утверждает, что есть доказательства того, что правила были нарушены. Существует конфликт, который не закончится в ближайшие несколько дней, это займет много времени.
Я не могу высказать свое мнение, но я знаю, что «Атлетико» направил письмо в Ла Лигу, поставив под сомнение выдачу лицензии по трансферу Гризманна в «Барселону». В наших законах есть механизм, который был введен в действие, но этот вопрос будут решать соответствующие органы, - приводит слова президента Ла Лиги Хавьера Тебаса Onda Cero.
Напомним, что в июле «Барселона» объявила о переходе игрока, заплатив «Атлетико» сумму отступных, прописанную в контракте Гризманна, в размере 120 миллионов евро. Однако в Мадриде считают, что игрок подписал контракт с «Барселоной» еще в марте, когда неустойка составляла 200 миллионов евро. В этой связи «Атлетико» хочет добиться от каталонцев еще 80 миллионов.
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