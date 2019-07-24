Владимир Пономарев: ЦСКА пришел в себя. Думаю, армейцы обыграют «Локомотив»

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарев поделился ожиданиями в преддверии матча 3-го тура РПЛ с «Локомотивом».
«Локомотив» сейчас прилично играет, но я бы не назвал его фаворитом матча. Армейцы тоже прибавляют с каждой встречей, хотя провал на старте сезона у них был, какая-то тормозуха. Но сейчас они оклемались, пришли в себя. Надо просто сыграть с двумя Миранчуками плотнее. Думаю, армейцы победят 1:0 или сыграют сухую ничью», – цитирует Пономарева «Евро-Футбол.Ру».
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