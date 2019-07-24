«Болонья» объявила о переходе Ольсена, которым интересовался ЦСКА

Как сообщает пресс-служба клуба, официальная презентация нападающего состоится сегодня позже.
По информации портала transfermarkt, переход 19-летнего датчанина обошелся итальянскому клубу в 6 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что московский ЦСКА был готов заплатить за переход Ольсена до 10 миллионов евро.
Отметим, что Ольсен является воспитанником «Норшелланна» и дебютировал за основной состав в 2017 году и с тех пор провел за команду 51 матч, забив 27 мячей и сделав 7 результативных передач.
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