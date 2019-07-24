«Ювентус» одержал победу над «Интером» благодаря трем сэйвам Буффона - Советский спорт
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24 июля 2019 17:46ФутболГичунцев Артур

«Ювентус» одержал победу над «Интером» благодаря трем сэйвам Буффона

41-летний итальянец вернулся в команду этим летом.

В матче Международного кубка чемпионов «Ювентус» обыграл миланский «Интер», одержав победу в серии пенальти.

Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. «Нерадзурри» вышли вперед благодаря автоголу защитника Маттейса де Лигта. Туринцы восстановили равновесие после точного удара форварда Криштиану Роналду.

В серии пенальти «Ювентус» обыграл «Интер» со счетом 4:3. Три удара с одиннадцатиметровой точки взял голкипер Джанлуиджи Буффон.

Международный кубок чемпионов

«Интер» – «Ювентус» – 1:1 (1:0), 3:4 – по пенальти

Голы: де Лигт, 10 (0:1); Роналду, 68 (1:1).

Серия пенальти: Раноккия (вратарь) – Канселу (гол); Пушкаш (гол) – Роналду (гол); Лонго (вратарь) — Джан (гол); Жоау Мариу (гол) – Рабьо (промах); Барелла (гол) – Бернардески (промах); Валеро (вратарь) — Демирал (гол).

«Интер»: Ханданович (Паделли, 46), Д’Амброзио, Де Врей (Бастони, 78), Шкриньяр (Раноккия, 78), Далберт, Гальярдини (Валеро, 78), Сенси (Барелла, 78), Брозович (Барелла, 78), Кандрева (Агуме, 88), Эспозито (Лонго, 78), Перишич (Пушкаш, 78).

«Ювентус»: Щенсны (Буффон, 46), Де Шильо, Де Лигт (Демирал, 46), Бонуччи, Канселу, Рабьо, Пьянич (Джан, 65), Матюиди, Бернардески, Игуаин (Манджукич, 46), Роналду.

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