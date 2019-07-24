«Манчестер Сити» забил шесть мячей китайскому клубу в контрольном матче

«Манчестер Сити» одержал победу над китайским клубом «Китчи» в рамках азиатского турне.
Встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу «горожан».
В составе «Сити» по голу забили Давид Сильва, Рахим Стерлинг, Набиль Туайзи, Икер Посо. Еще два мяча на счету немецкого полузащитника Лероя Сане.
Товарищеский матч
«Китчи» – «Манчестер Сити» – 1:6 (0:3)
Голы: Лукас, 86. – Сильва, 14; Сане, 40, 55; Стерлинг, 43; Туайзи, 80; Посо, 88.
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