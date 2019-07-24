«Манчестер Сити» забил шесть мячей китайскому клубу в контрольном матче - Советский спорт
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24 июля 2019 17:56ФутболГичунцев Артур

«Манчестер Сити» забил шесть мячей китайскому клубу в контрольном матче

В прошлом сезоне команда Хосепа Гвардиолы выиграла АПЛ.

«Манчестер Сити» одержал победу над китайским клубом «Китчи» в рамках азиатского турне.

Встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу «горожан».

В составе «Сити» по голу забили Давид Сильва, Рахим Стерлинг, Набиль Туайзи, Икер Посо. Еще два мяча на счету немецкого полузащитника Лероя Сане.

Товарищеский матч

«Китчи» – «Манчестер Сити» – 1:6 (0:3)

Голы: Лукас, 86. – Сильва, 14; Сане, 40, 55; Стерлинг, 43; Туайзи, 80; Посо, 88.

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