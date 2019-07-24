Юрий Семин – о противостоянии «Краснодара и «Порту» в Лиге чемпионов: 50 на 50

Андрей Панюков: Цель «Урала» – еврокубки 24-летний нападающий клуба-лидера премьер-лиги после двух туров рассказал об удачном старте «Урала» в чемпионате и предстоящем в пятницу матче против «Динамо».

Алексей Ягудин: Зал славы? Лет 15 назад я бы описался, но теперь – нет Гостем редакции «Советского спорта» стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. Вышло отличное интервью.

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