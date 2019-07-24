Юрий Семин – о противостоянии «Краснодара и «Порту» в Лиге чемпионов: 50 на 50

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал результаты жеребьевки 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Напомним, по ее итогам «Краснодару» предстоит провести два матча с «Порту».
«Порту» очень сильный соперник, «Краснодару» попалась самая сильная команда в ЛЧ, которая могла выпасть на этой стадии. Но «Краснодар» сейчас очень сильно играет, команда Мусаева очень сбалансированная, при этом они хорошо укрепились. Поэтому все будет 50 на 50», – цитирует специалиста Sport24.ru.
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