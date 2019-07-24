«Текстильщик» набрал первое очко в ФНЛ - Советский спорт
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24 июля 2019 18:56ФутболКоноплев Александр

«Текстильщик» набрал первое очко в ФНЛ

Команда Дениса Бояринцева проводит свой первый сезон во втором по силе дивизионе России.

В матче четвертого тура первенства ФНЛ «Краснодар-2» дома сыграл вничью с «Текстильщиком» – 1:1.

Счет открыли гости – на 67-й минуте отличился Максим Гайдуков. Равенство восстановил экс-хавбек «Крыльев» Иван Таранов. На 73-й минуте он реализовал пенальти.

«Текстильщик» набрал первое очко в сезоне он находится в зоне вылета. У краснодарцев теперь два очка.

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