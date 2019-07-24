Агент Перейро хочет заработать на его трансфере в «Спартак» 3 млн евро. Сделка под угрозой срыва

Московский «Спартак» не оставляет попыток заполучить хавбека ПСВ Гастона Перейро.
Согласно источнику, клуб не может договориться об условиях сделки с его агентом. Отмечается, что представитель футболиста Пако Касаль требует за трансфер своего клиента 3 млн евро в качестве комиссионных.
Эти условия не устраивают российский клуб. Красно-белые готовы заплатить агенту не более 1,5 млн евро.
24-летний хавбек выступает в составе голландцев с 2015 года. В минувшем сезоне футболист отыграл во всех турнирах 36 матчей, забил 11 голов и отдал 8 голевых передач.
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