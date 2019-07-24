«Астану» подозревают в «сливе» тренера

Футболистов «Астаны» после ничьей с андоррской «Санта-Коломой» (0:0) в Лиге Европы обвинили в намеренной сдаче матча, ради увольнения главного тренера клуба Романа Григорчука.
По данным журналиста издания Vesti.kz Алибека Кабенова, игроки не приняли украинского специалиста, который приходил в «Астану» дважды.
– Игроки, в том числе лидеры, действительно играют ниже своих возможностей. Была информация, что команда не приняла Григорчука еще в прошлом году, но полностью уверенно говорить об этом нельзя. Надо смотреть на человека, который работал до Григорчука – болгарина Станимира Стойлова. Он стал культовой фигурой в «Астане», добился больших результатов, поэтому Григорчуку на его фоне очень сложно. Стойлов выжимал максимум, практически творил чудеса, общественность к этому привыкла и теперь ей сложно воспринимать, что другой тренер не может повторить этого, – цитирует Кабенова Footboom.
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