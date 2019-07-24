«Астану» подозревают в «сливе» тренера

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Фанера над Лондоном: россияне установили на Уимблдоне антирекорд 21 века Карен Хачанов и Даниил Медведев не смогли пробиться в четвертый круг Уимблдона.

«Если веришь в себя, соглашайся на два миллиона». Славин обратился к Гусеву Сегодня агент лучшего бомбардира КХЛ прошлого сезона Никиты Гусева сообщил, что в какой-то момент может вступить в переговоры со СКА, прежним клубом клиента.

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Сергей Хусаинов: Допускаю, что судьи делают ставки на свои матчи в РПЛ В пресс-центре «Советского спорта» побывал один из самых авторитетных российских арбитров. В свете последних судейских скандалов в премьер-лиге визит любящего рубить правду-матку специалиста оказался весьма кстати.

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