Источник: «Краснодар» заплатит за Кабеллу 13,5 миллионов евро - Советский спорт
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24 июля 2019 21:25ФутболКоноплев Александр

Источник: «Краснодар» заплатит за Кабеллу 13,5 миллионов евро

Сделка близка к завершению.

Трансфер полузащитника «Сент-Этьена» Реми Кабелла обойдется «Краснодару» в 13,5 миллионов евро, сообщает Le Progrès.

Французский клуб не только принял условия «быков», но и нашел замену хавбеку. Ранее утверждалось, что Кабелла подпишет контракт до лета 2022 года с зарплатой в 250 000 евро в месяц.

За свою карьеру 29-летний футболист выступал за «Монпелье», «Ньюкасл» и «Марсель». На его счету четыре матча за сборную Францию.

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