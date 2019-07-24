«Чайка» проиграла «СКА-Хабаровску» в матче ФНЛ

Леонид Калошин: Гонорары российских VAR-судей пока секрет Генеральный менеджер проекта по внедрению в премьер-лиге видеопомощи арбитрам рассказал о дебюте системы во втором туре РПЛ и перспективах ее дальнейшего использования.

Португальский журналист: «Порту» – фаворит пары и пройдет «Краснодар» О текущем положении дел в «Порту» мы расспросили Андре Монтейру – журналиста, освещающего «драконов» в одном из крупнейших спортивных изданий страны Record.

«Войнов? Ух ты – давайте!» Боб Хартли готовит боевой состав для похода за Кубком Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли – о подготовке к сезону и новых «бойцах» в своей команде.

Неудобно получилось: «Краснодару» достался непрошибаемый «Порту» Краснодарцам в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов выпал один из самых неудобных для российских клубов соперников.

Они бились 4 часа 55 минут. В финале Уимблдона Джокович победил Федерера Новак Джокович обыграл в самом продолжительном финале в истории Уимблдона Роджера Федерера.

Алексей Ягудин: Зал славы? Лет 15 назад я бы описался, но теперь – нет Гостем редакции «Советского спорта» стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. Вышло отличное интервью.

Фаворит и в 40 лет. Пакьяо подерется с небитым американцем В ночь с субботы на воскресенье в США состоится бой, который упразднит один титул WBA. Суперчемпион организации в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Кит Турман встретится с «регулярным» чемпионом филиппинцем Мэнни Пакьяо.

«Если веришь в себя, соглашайся на два миллиона». Славин обратился к Гусеву Сегодня агент лучшего бомбардира КХЛ прошлого сезона Никиты Гусева сообщил, что в какой-то момент может вступить в переговоры со СКА, прежним клубом клиента.

«Ему удалили часть черепа». Российский боксер Максим Дадашев после боя в критическом состоянии Американские врачи делают все возможное, чтобы сохранить жизнь российскому спортсмену.

Олейник пошел на восьмой десяток. В Сан-Антонио он попробует задушить мощного нокаутера Сможет ли Алексей Олейник реабилитироваться за поражение в Санкт-Петербурге? Узнаем уже в это воскресенье.

Шэн отмучился в «Салавате Юлаеве». Не факт, что в «Бостоне» будет лучше Молодой хоккеист и уфимский клуб расторгли контракт.

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Что делать «Рейнджерс» с Бучневичем? Этим летом в НХЛ только два клуба пробили потолок зарплат – «Вегас» и «Нью-Йорк Рейнджерс».