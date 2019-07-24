«Чайка» проиграла «СКА-Хабаровску» в матче ФНЛ

Завершился четвертый тур первенства ФНЛ.
В последнем матче дня «Чайка» дома уступила «СКА-Хабаровску» – 0:2. В составе победителей дублем отметился Адлан Кацаев.
«СКА» и «Чайка» набрали по четыре очка.
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