«Чайка» проиграла «СКА-Хабаровску» в матче ФНЛ - Советский спорт
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24 июля 2019 21:59ФутболКоноплев Александр

«Чайка» проиграла «СКА-Хабаровску» в матче ФНЛ

Дальневосточники одержали первую победу в сезоне.

Завершился четвертый тур первенства ФНЛ.

В последнем матче дня «Чайка» дома уступила «СКА-Хабаровску» – 0:2. В составе победителей дублем отметился Адлан Кацаев.

«СКА» и «Чайка» набрали по четыре очка.

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