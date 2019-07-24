Источник: Вермален продолжит карьеру в Японии - Советский спорт
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24 июля 2019 23:58ФутболКоноплев Александр

Источник: Вермален продолжит карьеру в Японии

Скоро футболист познакомится с японской медициной.

Бельгийский защитник Томас Вермален близок к переходу в «Виссел Кобе», утверждает Marca.

С 1 июля футболист находится в статусе свободного агента. С августа 2014 года он выступал за «Барселону», но из-за травм провел за каталонцев всего 41 матч.

Отметим, что за «Виссел Кобе» выступают два экс-каталонца – Андрес Иньеста и Давид Вилья.

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