Источник: Вермален продолжит карьеру в Японии

Бельгийский защитник Томас Вермален близок к переходу в «Виссел Кобе», утверждает Marca.
С 1 июля футболист находится в статусе свободного агента. С августа 2014 года он выступал за «Барселону», но из-за травм провел за каталонцев всего 41 матч.
Отметим, что за «Виссел Кобе» выступают два экс-каталонца – Андрес Иньеста и Давид Вилья.
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