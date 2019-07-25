«Монако» с Головиным не смог победить «Брагу»

В товарищеском матче «Брага» сыграла вничью с «Монако» – 0:0.
В составе монегасков 28 минут на поле провел российский полузащитник Александр Головин. Он заменил Сеска Фабрегаса.
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