Сергей Кирьяков: «Арсенал» хорошо готов к дебюту в Лиге Европы - Советский спорт
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25 июля 2019 01:20ФутболКоноплев Александр

Сергей Кирьяков: «Арсенал» хорошо готов к дебюту в Лиге Европы

«Не думаю, что у туляков будут проблемы с «Нефтчи», – сказал специалист.

Бывший главный тренер «Арсенала» Сергей Кирьяков отметил хорошую игру туляков в атаке перед дебютом в еврокубках. 25 июля «Арсенал» дома сыграет с «Нефтчи» во втором квалификационном раунде Лиги Европы.

– Первые два тура в РПЛ показали, что «Арсенал» хорошо готов к дебюту в Лиге Европы. Несмотря на то что команду летом покинули три важных игрока атакующей группы, она всё равно немало забивает, и это внушает оптимизм. Не думаю, что у туляков будут проблемы с «Нефтчи». На стадионе соберется много народу. Надеюсь, «Арсенал» порадует своих болельщиков, – приводит слова Кирьякова «Известия».

Ответный матч пройдет в Баку 1 августа.

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