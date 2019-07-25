Сергей Кирьяков: «Арсенал» хорошо готов к дебюту в Лиге Европы

Такого еще никогда не было: Олейника нокаутировали за 12 секунд и увезли в больницу (видео) Россиянин потерпел второе поражение подряд и вылетел из топ-10 тяжеловесов UFC.

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