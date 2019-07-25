Кечинова напугала игра «Спартака» в матче с «Сочи» В играх с «Туном» все будет зависеть от настроя, считает Кечинов.

Экс-полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов не исключил, что у красно-белых возникнут проблемы в матчах с «Туном» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.

– Сейчас все команды умеют играть в футбол, и нельзя допускать ни малейшей недооценки соперника. Если у футболистов «Спартака» будут какие-то проблемы с настроем, это может повлечь серьезные последствия. Кроме того, могут возникнуть проблемы, если москвичи будут играть с «Туном» так же, как в матче первого тура РПЛ с «Сочи», – передают слова Кечинова «Известия».

«Спартак» сыграет с «Туном» 8 и 15 августа.