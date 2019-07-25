Злобин помог «Бенфике» обыграть «Фиорентину» в Международном кубке чемпионов

«Бенфика» одержала победу над «Фиорентиной» (2:1) в матче Международного кубка чемпионов на «Ред Булл Арене» в Харрисоне.
На девятой минуте «орлов» вывел вперед швейцарец Харис Сеферович. «Фиорентина» отыгралась через 20 минут благодаря голу серба Душана Влаховича. А победный гол на третьей добавленной ко второму тайму минуте забил бразилец Кайо Фернандес.
Отметим, что в первом тайме ворота «Бенфики» защищал российский голкипер Иван Злобин.
«Фиорентина» завершила выступление в турнире, выиграв один матч из трех. «Бенфика», ранее одержавшая победу над «Гвадалахарой», проведет еще один матч – 28 июля с «Миланом» в Фоксборо.
Харрисон (США)
Международный кубок чемпионов
«Фиорентина» (Италия) – «Бенфика» (Португалия) – 1:2 (1:1)
Голы: Влахович, 29 – Сеферович, 9. Кайо, 90.
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