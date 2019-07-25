«Ливерпуль» сыграл вничью со «Спортингом»

«Ливерпуль» и «Спортинг» завершили вничью (2:2) товарищеский матч на Yankee Stadium в Нью-Йорке.
На четвертой минуте полузащитник Бруну Фернандеш вывел «львов» вперед, но еще до перерыва «красные» забили два гола после ударов бельгийца Дивока Ориги и голландца Джорджиньо Вейналдума. Бразилец Вендел Вале помог «Спортингу» уйти от поражения во втором тайме.
Свои следующие товарищеские матчи команды проведут 28 июля: «Ливерпуль» сыграет с «Наполи», а «Спортинг» – с «Валенсией».
Нью-Йорк (США)
Товарищеский матч
«Ливерпуль» (Англия) – «Спортинг» (Португалия) – 2:2 (2:1)
Голы: Ориги, 20. Вейналдум, 44 – Бруну Фернандеш, 4. Вендел Вале, 53.
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