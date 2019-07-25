«Краснодар» договорился с «Сент-Этьеном» о переходе Кабеллы Француз выступает на позиции атакующего полузащитника.

Полузащитник «Сент-Этьена» Реми Кабелла продолжит карьеру в «Краснодаре». Как сообщает официальный сайт быков, клубы договорились о переходе 29-летнего француза.

Все детали перехода согласованы. В ближайшее время Кабелла прибудет в «Краснодар» для прохождения медосмотра, по итогам которого состоится подписание контракта.

Кабелла выступает за «Сент-Этьен» с августа 2017 года. Ранее воспитанник «Монпелье» играл за свой родной клуб, «Ньюкасл» и «Марсель». В прошлом сезоне на его счету десять голов и пять результативных передач в 37 матчах лиги 1, Кубка Франции и Кубка французской лиги. Всего на его счету 50 голов и 34 результативные передачи в 240 матчах лиги 1.

Ранее сообщалось, что стоимость трансфера составит 12 миллионов евро.