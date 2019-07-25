Капитан «Енисея»: Два тура терпеть крупные поражения – это просто позор - Советский спорт
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25 июля 2019 11:33ФутболЛипкин Антон

Капитан «Енисея»: Два тура терпеть крупные поражения – это просто позор

«Енисей» крупно проиграл «Химкам» после домашнего разгрома от «Ротора».

Полузащитник «Енисея» Александр Харитонов прокомментировал поражение от «Химок» (0:4) в матче четвертого тура ФНЛ на «Арене Химки».

«У нас сейчас, к сожалению, есть лишь подбор игроков, но нет слаженной команды, – приводит News.ru слова 36-летнего капитана команды. – «Енисей» пока только строится. Понимаю, что это не оправдание.... Два тура подряд терпеть крупные поражения – это просто позор».

Напомним, «Енисей» начал сезон с победы над «Текстильщиком» (1:0), после чего проиграл три матча – «Чертаново» (1:2), «Ротору» (0:3) и «Химкам».

В пятом туре 28 июля команда сыграет дома с «Краснодаром-2».

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