«Зенит» претендует на защитника «Ювентуса» Демирала Чемпионы Италии приобрели турка в нынешнее межсезонье у «Сассуоло».

Защитник «Ювентуса» Мерих Демирал может покинуть клуб, а одним из претендентов на него называется «Зенит», сообщает Tuttosport.

21-летний игрок обороны сборной Турции перешел в «Ювентус» в июле из «Сассуоло» за 18 миллионов евро. Однако с подписанием голландца Маттейса де Лигта число центральных защитников в «Ювентусе» возросло до пяти, что слишком много для главного тренера Маурицио Сарри, который никогда не использует схему с тремя защитниками.

В этой связи «Ювентус» рассматривает варианты продажи или аренды Демирала. Вторым вариантом может воспользоваться «Фиорентина». Также турок может оказаться в «Манчестер Юнайтед». На счету Демирала два гола в 14 матчах серии A.