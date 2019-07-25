«Зенит» претендует на защитника «Ювентуса» Демирала - Советский спорт
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25 июля 2019 12:29ФутболЛипкин Антон

«Зенит» претендует на защитника «Ювентуса» Демирала

Чемпионы Италии приобрели турка в нынешнее межсезонье у «Сассуоло».

Защитник «Ювентуса» Мерих Демирал может покинуть клуб, а одним из претендентов на него называется «Зенит», сообщает Tuttosport.

21-летний игрок обороны сборной Турции перешел в «Ювентус» в июле из «Сассуоло» за 18 миллионов евро. Однако с подписанием голландца Маттейса де Лигта число центральных защитников в «Ювентусе» возросло до пяти, что слишком много для главного тренера Маурицио Сарри, который никогда не использует схему с тремя защитниками.

В этой связи «Ювентус» рассматривает варианты продажи или аренды Демирала. Вторым вариантом может воспользоваться «Фиорентина». Также турок может оказаться в «Манчестер Юнайтед». На счету Демирала два гола в 14 матчах серии A.

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