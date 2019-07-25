Главный тренер «Русенборга»: В ответном матче с БАТЭ сыграем в рок-н-ролл - Советский спорт
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25 июля 2019 14:04ФутболЛипкин Антон

Главный тренер «Русенборга»: В ответном матче с БАТЭ сыграем в рок-н-ролл

БАТЭ победил «Русенборг» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Главный тренер «Русенборга» Эйрик Хорнеланд прокомментировал первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов с БАТЭ (1:2) на «Борисов Арене» в Борисове.

– Думаю, в ответной встрече все возможно, – приводит «Прессбол» слова Хорнеланда. – Это был равный матч двух команд, которые хотели выиграть.

– Ваша команда не реализовала много моментов. Вас это настораживает?
– Этот матч показал, что создавать моменты в игре с БАТЭ можно. Дома мы будем играть в рок-н-ролл. Очень хотим пройти во второй раунд.

Напомним, в составе БАТЭ голы забили Игорь Стасевич (с пенальти) и Максим Скавыш. Единственный мяч «Русенборга» на счету Андерса Конрадсена.

Ответный матч пройдет 31 июля на стадионе «Леркендаль» в Тронхейме.

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