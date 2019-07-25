«Ювентус» отказался продавать Демирала в «Зенит» - Советский спорт
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25 июля 2019 14:12Футбол

«Ювентус» отказался продавать Демирала в «Зенит»

«Ювентус» ответил отказом на предложение «Зенита» о трансфере защитника Мериха Демирала.

Как сообщает в своем аккаунте Twitter журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира, «Зенит» вслед за «Миланом», «Атлетико» и «Тоттенхэмом» сделал «Ювентусу» предложение о покупке 21-летнего защитника.

Как отмечается, во всех случаях реакция руководства туринской команды была одинаковая – клуб отклонил все предложения о переходе Демирала.

Напомним, что защитник сборной Турции перешел в «Ювентус» в июле из «Сассуоло» за 18 миллионов евро. Однако с подписанием голландца Маттейса де Лигта число центральных защитников в «Ювентусе» возросло до пяти, что слишком много для главного тренера Маурицио Сарри, который никогда не использует схему с тремя защитниками.

Ранее сообщалось об интересе к Демиралу со стороны «Фиорентины» и «Манчестер Юнайтед».

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