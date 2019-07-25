Клинтон Н’Жи: Понял, что в РПЛ играют команды с высокой плотностью обороны - Советский спорт
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25 июля 2019 14:17ФутболЛипкин Антон

Клинтон Н’Жи: Понял, что в РПЛ играют команды с высокой плотностью обороны

Камерунец подписал четырехлетний контракт с «Динамо».

Форвард «Динамо» Клинтон Н’Жи после подписания контракта с московским клубом высказался о российской лиге.

«Я посмотрел несколько матчей российского чемпионата и понял, что здесь сильная лига, в которой команды играют с высокой плотностью обороны, – приводит слова 25-летнего камерунца официальный сайт бело-голубых. – Так что будет интересно. Я сложностей не боюсь и согласился на переход довольно быстро».

Напомним, в четверг «Динамо» объявило о подписании четырехлетнего контракта с Н’Жи, который предыдущие три сезона провел в «Марселе». Ранее он играл за «Лион» (2012-2015), «Тоттенхэм» (2015-2016).

Новичок может дебютировать за новую команду 26 июля в матче третьего тура премьер-лиги с «Уралом» на стадионе «Динамо».

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