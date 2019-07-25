«Манчестер Юнайтед» предложил «Лацио» 80 миллионов евро за Милинковича-Савича

По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скира, манкунианцы предложили римскому клубу 80 миллионов евро за переход 24-летнего серба.
Как отмечается, руководство английского клуба готов предложить хавбеку контракт с зарплатой в 6 миллионов евро за сезон.
Напомним, что Милинкович-Савич перешел «Лацио» из «Генка» летом 2015 года за 18 миллионов евро. С тех пор он провел 162 встречи за клуб и записал на свой счет 31 забитый мяч и 23 результативные передачи.
Отметим, что в октябре прошлого года сербский полузащитник подписал с римским клубом пятилетний контракт. Портал transfermarkt.com оценивает стоимость хавбека в 75 миллионов евро.
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