«Интер» готовит новое предложение для «Манчестер Юнайтед» о переходе Лукаку Руководство «Интера» готовит новое предложение о трансфере нападающего «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку.

По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скира, в руководстве итальянского клуба подтвердили о подготовке предложения о покупке бельгийского форварда.

Сообщается, что оплата будет проходить в 2-3 этапа, а общая сумма составит порядка 68-70 миллионов евро плюс бонусы, чтобы приблизиться к запросам «Манчестер Юнайтед».

Отмечается, что в случае перехода Лукаку подпишет с итальянским клубом контракт на пять лет с зарплатой в 7,5 миллиона евро за сезон.

Ранее сообщалось, что манкунианцы хотя получить за 26-летнего бельгийца не менее 90 миллионов евро.

Добавим, что Лукаку выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2017 года. За это время он провел за английский клуб 96 матчей, забил 42 гола и отдал 13 результативных передач. Действующий контракт форварда с клубом рассчитан до 2022 года.