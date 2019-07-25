«Интер» готовит новое предложение для «Манчестер Юнайтед» о переходе Лукаку

По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скира, в руководстве итальянского клуба подтвердили о подготовке предложения о покупке бельгийского форварда.
Сообщается, что оплата будет проходить в 2-3 этапа, а общая сумма составит порядка 68-70 миллионов евро плюс бонусы, чтобы приблизиться к запросам «Манчестер Юнайтед».
Отмечается, что в случае перехода Лукаку подпишет с итальянским клубом контракт на пять лет с зарплатой в 7,5 миллиона евро за сезон.
Ранее сообщалось, что манкунианцы хотя получить за 26-летнего бельгийца не менее 90 миллионов евро.
Добавим, что Лукаку выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2017 года. За это время он провел за английский клуб 96 матчей, забил 42 гола и отдал 13 результативных передач. Действующий контракт форварда с клубом рассчитан до 2022 года.
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