ПСВ ждет решения Перейро по переходу в «Спартак»

Руководство ПСВ ждет от полузащитника Гастона Перейро решения по переходу в «Спартак», сообщает Voetbal International. В голландском клубе рассчитывают, что ясность в этом вопросе наступит в ближайшее время.
Напомним, ранее сообщалось о том, что клубы достигли принципиальной договоренности о переходе 24-летнего уругвайца. Вице-чемпионы Голландии хотят получить за Перейро 15 миллионов евро, и предложение «Спартака» близко к этой сумме. В то же время сторона игрока, в частности его агент Пако Касаль, еще не согласовали личные условия трансфера.
Отметим, что Перейро пропустил матч квалификации Лиги чемпионов с «Базелем» (3:2), чтобы иметь возможность сыграть за «Спартак» в Лиге чемпионов. Кроме того, седьмой номер, который раньше принадлежал полузащитнику сборной Уругвая, теперь перешел к новичку Бруме.
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