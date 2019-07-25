«Манчестер Юнайтед» готов купить у «Лиона» Дембеле в случае ухода Лукаку - Советский спорт
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25 июля 2019 14:56Футбол

«Манчестер Юнайтед» готов купить у «Лиона» Дембеле в случае ухода Лукаку

«Манчестер Юнайтед» готовит предложение по трансферу нападающего «Лиона» Мусса Дембеле.

По информации Sky Sports News, манкунианцы начнут переговоры о трансфере 23-летнего французский форварда малийского происхождения в случае завершения сделки по продаже нападающего Ромелу Лукаку в «Интер».

Напомним, что Дембеле перешел в «Лион» из «Селтика» в августе 2018 года за 22 миллиона евро. С тех пор форвард провел за французский клуб 46 матчей во всех турнирах и записал на свой счет 20 забитых мячей и 6 голевых передач.

Действующий контракт Дембеле с «Лионом» рассчитан до лета 2023 года, а портал transfermarkt оценивает стоимость трансфера футболиста в 27 миллионов евро.

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