«Ювентус» представил выездную форму, она красно-белая (видео) - Советский спорт
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25 июля 2019 15:02ФутболЛипкин Антон

«Ювентус» представил выездную форму, она красно-белая (видео)

Чемпионам Италии будут играть в непривычных цветах.

«Ювентус» презентовал гостевую форму роликом в официальном твиттере клуба.

Выездной комплект представляет собой белую футболку с красными шортами и белыми гетрами. При этом все логотипы на майке выполнены в красном цвете, в том числе эмблема клуба.

Напомним, техническим партнером «Ювентуса» остается немецкий производитель Adidas.

Еще в мае «Ювентус» представил домашнюю форму на следующий сезон. Футболка выполнена в традиционных для клуба черно-белых цветах, но без привычных вертикальных полос. Ее правая сторона – белая, а левая – черная. Посередине – сплошная розовая полоса.

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