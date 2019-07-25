«Ювентус» представил выездную форму, она красно-белая (видео)

«Ювентус» презентовал гостевую форму роликом в официальном твиттере клуба.
Выездной комплект представляет собой белую футболку с красными шортами и белыми гетрами. При этом все логотипы на майке выполнены в красном цвете, в том числе эмблема клуба.
Напомним, техническим партнером «Ювентуса» остается немецкий производитель Adidas.
Еще в мае «Ювентус» представил домашнюю форму на следующий сезон. Футболка выполнена в традиционных для клуба черно-белых цветах, но без привычных вертикальных полос. Ее правая сторона – белая, а левая – черная. Посередине – сплошная розовая полоса.
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