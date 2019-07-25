Клопп исключил переход Коутиньо в «Ливерпуль» этим летом - Советский спорт
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25 июля 2019 15:11Футбол

Клопп исключил переход Коутиньо в «Ливерпуль» этим летом

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал возможное возвращение в команду полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо.

- Мне нравится Фил, я считаю его фантастическим футболистом, и все такое, но на этот трансфер понадобится очень много, много, много, много, много, много, много, много, много денег, а это не вариант для нас в этом году, - цитирует Клоппа Sky Sports.

Напомним, 27-летний бразилец выступал за мерсисадцев с 2013 по 2018 год. За это время он провел 201 матч, забил 54 гола и отдал 45 голевых передач.

Ранее сообщалось, что хавбек жалеет о своем переезде на «Камп Ноу» и уже попросил своего агента выйти на связь с «Ливерпулем».

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