Защитник «Бетиса» близок к переходу в «Барселону» «Барселона» близка к соглашению с «Бетисом» о переходе левого защитника севильской команды Хуниора Фирпо.

По информации Estadio Deportivo, каталонцы увеличили свое предложение за переход Фирпо до 27 миллионов евро, что близко к 30 миллионам, что просил «Бетис» за чемпиона Европы-2019 среди молодежных команд до 21 года.

Так же издание отмечает тот факт, что спортивный директор « Барселоны» Хосе Сегура в ближайшие дни покинет каталонский клуб, а главный тренер команды Эрнесто Вальверде, лично заинтересованный в переходе 22-летнего защитника, приобретет больший вес при принятии решений в клубе.

Напомним, что защитник является воспитанником академии «Бетиса» выступает за основную команду с января 2018 года. С тех пор он провел за команду 43 встречи, записав на свой счет пять забитых мячей и семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что Фирпо находится в сфере интересов «Реала», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля».