Защитник «Бетиса» близок к переходу в «Барселону»

По информации Estadio Deportivo, каталонцы увеличили свое предложение за переход Фирпо до 27 миллионов евро, что близко к 30 миллионам, что просил «Бетис» за чемпиона Европы-2019 среди молодежных команд до 21 года.
Так же издание отмечает тот факт, что спортивный директор «Барселоны» Хосе Сегура в ближайшие дни покинет каталонский клуб, а главный тренер команды Эрнесто Вальверде, лично заинтересованный в переходе 22-летнего защитника, приобретет больший вес при принятии решений в клубе.
Напомним, что защитник является воспитанником академии «Бетиса» выступает за основную команду с января 2018 года. С тех пор он провел за команду 43 встречи, записав на свой счет пять забитых мячей и семь результативных передач.
Ранее сообщалось, что Фирпо находится в сфере интересов «Реала», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля».
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