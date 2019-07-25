«Арсенал» объявил о переходе Себальоса - Советский спорт
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25 июля 2019 17:02Футбол

«Арсенал» объявил о переходе Себальоса

Полузащитник «Реала» Дани Себальос может продолжить карьеру в лондонском «Арсенале».

Как сообщает пресс-служба английского клуба, 22-летний испанский футболист на правах аренды присоединился к команде на один сезон.

Добавим, что Себальос перешел в «Реал» в 2017 году из «Бетиса» за 16,5 миллиона евро. В 56 матчах за испанскую команду он забил пять мячей и сделал две результативные передачи. Действующий контракт хавбека с мадрисдким клубом рассчитан до 2023 года.

Напомним, что ранее главными претендентами на Себальоса назывались «Милан» и «Тоттенхэм».

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