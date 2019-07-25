«Спартак» прекратил переговоры о переходе полузащитника ПСВ Перейро Полузащитник ПСВ Гастон Перейро не перейдет в «Спартак», сообщает De Telegraaf.

Как сообщает De Telegraaf, «Спартак» готов был заплатить ПСВ 15 миллионов евро за трансфер хавбека, а также согласился удовлетворить требования полузащитника по зарплате, однако не смог договориться с агентом 24-летнего уругвайца Пако Касалом, чьи финансовые требования в московском клубе сочли чересчур завышенными.

Как отмечает издание, кроме «Спартака» 15 миллионов евро за Перейро также было готово заплатить московское «Динамо», но агент полузащитника Пако Касаль объявил руководству ПСВ, что его клиент не поедет в Россию и намерен рассмотреть потенциальные предложения из других чемпионатов.